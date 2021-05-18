Украинская оппозиция требует смены правительства. Прошлись по всем министрам

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18 мая 2021, 12:58

18 мая Верховная Рада запланировала проведение внеочередного заседания для рассмотрения вопроса увольнения министров.



Парламентариев, особенно из оппозиционных партий, не удовлетворяет работа министерства здравоохранения. По мнению депутатов, не только ведомство, но и вся президентская команда провалила программу вакцинации. Увольнение министра Степанова для руководства страны очень сложный вопрос. Он был назначен на высокий пост как раз в период панических настроений населения в разгар пандемии коронавируса.



Также украинский парламент недоволен работой Министерства инфраструктуры. Аналитики считают, что руководитель ведомства Владислав Криклий ничего запоминающегося на посту министра не сделал. Критике Верховной Рады подвергся и министр экономики – Игорь Петрашко. Общая экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, поэтому необходимость смены чиновника не вызывает ни у кого сомнений.



Не исключено, что тема смены министров диктуется Зеленскому из Вашингтона. Сформированное правительство под руководством Дениса Шмыгаля в целом удовлетворяет «западные структуры» и команду украинского президента. Однако смена главы Минздрава может вызвать в обществе негативную реакцию. Увольнение чиновника выглядит скорее попыткой властей скрыть собственные промашки в работе.





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