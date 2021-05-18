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Украинская оппозиция требует смены правительства. Прошлись по всем министрам

, 12:58

Украинская оппозиция требует смены правительства. Прошлись по всем министрам

18 мая Верховная Рада запланировала проведение внеочередного заседания для рассмотрения вопроса увольнения министров.

Парламентариев, особенно из оппозиционных партий, не удовлетворяет работа министерства здравоохранения. По мнению депутатов, не только ведомство, но и вся президентская команда провалила программу вакцинации. Увольнение министра Степанова для руководства страны очень сложный вопрос. Он был назначен на высокий пост как раз в период панических настроений населения в разгар пандемии коронавируса.

Также украинский парламент недоволен работой Министерства инфраструктуры. Аналитики считают, что руководитель ведомства Владислав Криклий ничего запоминающегося на посту министра не сделал. Критике Верховной Рады подвергся и министр экономики – Игорь Петрашко. Общая экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, поэтому необходимость смены чиновника не вызывает ни у кого сомнений.

Не исключено, что тема смены министров диктуется Зеленскому из Вашингтона. Сформированное правительство под руководством Дениса Шмыгаля в целом удовлетворяет «западные структуры» и команду украинского президента. Однако смена главы Минздрава может вызвать в обществе негативную реакцию. Увольнение чиновника выглядит скорее попыткой властей скрыть собственные промашки в работе.

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