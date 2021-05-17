Белоруссия для погашения старых долгов будет делать новые займы в России

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17 мая 2021, 16:45

Международная изоляция Белоруссии приводит к сложным экономическим проблемам, решить которые можно только посредством получения новых кредитов. Занимать деньги Минску практически не у кого. В короткий список главных заёмщиков по-прежнему входит Россия.



Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству разместить ценные бумаги на российском рынке. Планируется выпустить облигации на 100 миллиардов российских рублей.



Политические проблемы привели к увеличению государственного долга за последние три месяца ещё на 2,7%. В бюджете средств для погашения старых кредитов не хватает. На эти цели выделено только 3 миллиарда долларов. Закрытость европейского рынка для размещения белорусских облигаций ставить государство в тупиковую ситуацию.



В июне белорусы получат часть транша в 500 миллионов долларов, которые российский президент Владимир Путин выделил соседскому народу в период острой фазы протестов. Дефицитный бюджет Белоруссии заставляет правительство ограничиваться в расходах по всем направлениям. Получаемые деньги идут не на развитие государства, а на погашение долга. Белорусские бизнесмены не спешат вкладывать активы в увеличение отечественного производства и его развитие.





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