Опубликовано видео с церемонии награждения «Мисс Вселенная – 2021»

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17 мая 2021, 07:56

Андреа Меза, фото: missuniverse/Instagram

Организаторы конкурса «Мисс Вселенная – 2021» сообщили, что победительницей соревнований стала участница из Мексики Андреа Меза. Корону ей передала победительница 2019 года - модель из ЮАР Зозибини Тунци.

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать титул «Мисс Вселенная». Победительница на церемонии награждения одета в обтягивающее красное платье в пол, украшенное блестками, с вырезом на спине.

Отмечается, что в финал конкурса в 2021 году прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Конкурс проходил во Флориде с соблюдением всех необходимых мер в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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