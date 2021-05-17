Опубликовано видео с церемонии награждения «Мисс Вселенная – 2021»
17 мая 2021, 07:56
Организаторы конкурса «Мисс Вселенная – 2021» сообщили, что победительницей соревнований стала участница из Мексики Андреа Меза. Корону ей передала победительница 2019 года - модель из ЮАР Зозибини Тунци.
Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать титул «Мисс Вселенная». Победительница на церемонии награждения одета в обтягивающее красное платье в пол, украшенное блестками, с вырезом на спине.
Отмечается, что в финал конкурса в 2021 году прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.
Конкурс проходил во Флориде с соблюдением всех необходимых мер в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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