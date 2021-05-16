Минск планирует начать процедуру признания геноцида белорусов во времена Второй мировой войны

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16 мая 2021, 22:29 Источник: ТАСС

флаг Белоруссии, фото: соцсети

Генеральная прокуратура Белоруссии намерена начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава ведомства Андрей Швед.

Генпрокуратура страны скоро представит в международный трибунал "достаточный объем доказательств", чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида, отметил Швед. Он добавил, что предварительно можно предположить, что официальные сведения о количестве уничтоженного мирного населения будут гораздо выше.

Генпрокуратурой в настоящее время проводится масштабная работа, включающая в себя проведение раскопок, поиск и опрос очевидцев, изучение архивов с привлечением известных историков.

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