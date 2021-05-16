Белорусский генерал Игорь Король допустил отработку авиацией НАТО ударов по России

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16 мая 2021, 20:51

авиация НАТО, фото Victor Lisitsin/Russian Look

Авиация НАТО "с большой долей вероятности" отрабатывает удары по РФ и Белоруссии, заявил первый заместитель главы Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король.

Король отметил увеличение демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО, Белоруссия каждую неделю отмечает более тридцати полетов различной разведывательной авиации стран североатлантического альянса. В особенности это относится к авиации США. При этом задействован весь арсенал авиации, подчеркнул генерал-майор в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ранее Лукашенко назвал российский город, в который в случае госпереворота в Белоруссии могут вторгнуться войска НАТО.

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