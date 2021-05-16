Белорусский генерал Игорь Король допустил отработку авиацией НАТО ударов по России
16 мая 2021, 20:51
Авиация НАТО "с большой долей вероятности" отрабатывает удары по РФ и Белоруссии, заявил первый заместитель главы Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король.
Король отметил увеличение демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО, Белоруссия каждую неделю отмечает более тридцати полетов различной разведывательной авиации стран североатлантического альянса. В особенности это относится к авиации США. При этом задействован весь арсенал авиации, подчеркнул генерал-майор в эфире белорусского телеканала СТВ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.