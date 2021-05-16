В Китае более 26 тысяч семей оказались в зоне бедствия из-за урагана

В провинции Гуйчжоу, которая находится на юге КНР, более 26 тысяч домашних хозяйств оказались в зоне бедствия. Уточняется, что это произошло в результате урагана, обрушившегося ранее на уезд Кайян.
По словам местных журналистов, из-за урагана пострадали более 800 зданий и сотни гектаров посевных площадей. Власти предварительно оценили ущерб в 97 млн юаней (около 15 млн долларов). Несколько жителей провинции Гуйчжоу получили травмы и ранения.
В районы, испытавшие на себе разрушительное воздействие стихии, направлены спасатели. Проводятся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.
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