Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

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16 мая 2021, 11:04 Источник: РИА "Новости"

берег Хоккайдо, pixabay.com

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло к юго-востоку от японского острова Хоккайдо. Соответствующую информацию предоставило в воскресенье Главное метеорологическое агентство страны.

Согласно последним данным, подземные толчки были зафиксированы в 12.24 по местному времени (06.24 по Мокскве). Очаг землетрясения располагался на глубине 60 километров под водой. Известно, что толчки силой до трех баллов ощущали жители юго-восточной и восточной части Хоккайдо.

Информации о пострадавших или ущербе в результате землетрясения к настоящему моменту не поступало. Угрозы цунами сейчас нет.

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