Источник РИА Новости: иностранные авиакомпании не приостанавливали авиасообщение с Израилем
15 мая 2021, 20:43
Иностранные авиакомпании не сообщили авиасообщение с Израилем, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа. Ранее израильские СМИ информировали о том, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль.
Но высокопоставленный источник РИА Новости в сфере авиации эту информацию опроверг.
На воскресенье, 16 мая, запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.
В течение последней недели аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема рейсов и обеспечение безопасности летного поля.
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