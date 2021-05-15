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Источник РИА Новости: иностранные авиакомпании не приостанавливали авиасообщение с Израилем

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Источник РИА Новости: иностранные авиакомпании не приостанавливали авиасообщение с Израилем
фото: Naaman Omar, globallookpress.com

Иностранные авиакомпании не сообщили авиасообщение с Израилем, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа. Ранее израильские СМИ информировали о том, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль.

Но высокопоставленный источник РИА Новости в сфере авиации эту информацию опроверг.

На воскресенье, 16 мая, запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.

В течение последней недели аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема рейсов и обеспечение безопасности летного поля.

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