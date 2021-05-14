В Британии высмеяли рекламу американской армии: «Нужны настоящие люди, а не прогрессивные нытики»

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14 мая 2021, 22:24 Источник: Daily Mail

военный, фото: pixabay.com

Читатели британской газеты раскритиковали «сверхполиткорректный» рекламный ролик американской армии. Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail.

В короткометражном анимированном фильме представлены истории пятерых военных. Одна из главных героинь, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд, рассказывает, что была воспитана в семье лесбиянок. По ее словам, она посещает парады ЛГБТ и с юных лет борется за свободу.

Пользователи высмеяли позицию американцев, отметив, что пришел «закат США». Кроме того, они отметили, что тем временем Россия и Китай «крепнут», хотя Вашингтон считает их «главной угрозой»:

«Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой»,

«Ну все, русские выиграли. И Китай тоже».

Также комментаторы подчеркнули, что армия – это не про личные интересы, а место, где «нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики».

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