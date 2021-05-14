Глава МВД Сербии: Белград отказывается участвовать в «антироссийской истерии»

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14 мая 2021, 20:29

флаг Сербии, фото: pixabay.com

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не будет участвовать в «антироссийской истерии». Дипломат прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом.

«Сербия, пока ей руководит президент Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики», - пояснил он.

Вулин отметил, что в свою очередь Сербия ожидает поддержки России «по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН». Кроме того, дипломат добавил, что Белград рад сотрудничеству с Москвой, поскольку у российских специалистов можно многому научиться, «особенно в сфере обеспечения кибербезопасности». По его словам, в этой области РФ «является одной из ведущих стран в мире».

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