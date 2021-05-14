Израилю и Палестине нужна маленькая война, чтобы лидеры остались у власти

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14 мая 2021, 17:41

Вооружённые силы Израиля и Газа продолжают взаимные ракетные обстрелы. В Израиле не исключают, что наземная военная операция в секторе Газа может начаться в самое ближайшее время.



По мнению экспертов, в войне заинтересованы политики с обеих сторон. В этом конфликте палестинские ракеты стали впервые достигать районы в центральной и южной частях Израиля. Руководство израильской армии сообщило, что с территории Газа было выпущено более полутора тысяч ракет. В еврейских городах со смешанным населением наблюдаются беспорядки.



Мировые державы призывают стороны к прекращению обстрелов, однако эскалация конфликта продолжается. Совет безопасности ООН провёл уже два заседания, которые не принесли положительных результатов.



В условиях большого риска потери правительственных постов и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Ханийе рассматривают конфликт как единственный инструмент удержания власти. По факту Израиль потерял поддержку США, поэтому Нетаньяху нужно вести жёсткую политику. ХАМАС, в свою очередь, стремится показать всему миру, что страна имеет большие возможности для войны и сопротивления врагу. Война может быть прекращена, если руководства конфликтующих государств получат от своего народа гарантии сохранения правительственных кресел.





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