Эрдоган объявил о поддержке Турцией Иерусалима

Турция приступает к поддержке Иерусалима с той же решительностью, какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.
Турецкий лидер провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. В телеобращении в связи с началом Ураза-байрама Эрдоган заявил, что "Израиль перешел все границы".
"Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу", - заявил президент Турции.
Эрдоган считает, что "остановить Израиль – долг чести человечества". "Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН - необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия", - предупредил турецкий президент.
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