Израиль в пятницу нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

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14 мая 2021, 13:01

фото: Khaled Omar, globallookpress.com

ВВС Израиля в пятницу утром атаковали на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет. Издание The Times of Israel пишет об этом со ссылкой на информацию армии обороны Израиля.

Израильские истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники.

Под авиаудары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа, - передает "Интерфакс".

В ночь на пятницу ВВС Израиля подняли 160 самолетов, и они одновременно атаковал сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. В ходе операции было выпущено примерно 450 ракет по 150 целям.

Это был крупнейшй удар Израиля с понедельника, 11 мая, когда обострилась ситуация на границе.

В эти дни по целям ХАМАС вели огонь танки, артиллерия, пехота армии обороны Израиля. Представитель армии бригадный генерал Хидай Зильберман уточнил, что израильские сухопутные силы в сектор Газа не входили и остаются на израильской стороне границы.

Несколько дней подряд ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

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