Украину не пускают на саммит НАТО

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14 мая 2021, 12:46

На 17 мая запланировала встреча представителя Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной с руководством НАТО. В Брюсселе стороны намерены обсудить приглашение украинского президента на саммит Североатлантического альянса, который состоится в июне текущего года.



Пока киевских руководителей в списке приглашённых на саммит не числится. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пояснил, что формат работы саммита не предусматривает участия в нём стран, не являющихся членами военного блока. При этом Украина намерена продолжать диалог с партнёрами для решения важных вопросов. Киев особо заинтересован в запуске механизма действий по получению членства.



Глава государства Владимир Зеленский уверен, что остановить войну на Донбассе сможет только сближение Украины с НАТО. План по вхождению своего государства в военный блок Зеленский прорабатывал ещё в период предвыборной кампании. В конце прошлого года вступление в НАТО поддержала только половина населения страны. Весной текущего года уровень «желающих» упал до 43%. Не исключено, что он будет сокращаться и дальше, так как членство в Североатлантическом союзе может привести государство к зависимости от Запада.





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