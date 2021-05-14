Наталья Касперская считает, что ЦРУ может быть причастно к атаке на трубопровод в США

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14 мая 2021, 10:36 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп. В расследовании WikiLeaks 2017 года упоминалось название этого отдела — UMBRAGE.

Президент компании Info Watch Наталья Касперская считает, что ЦРУ могло быть причастным к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline.

По словам Касперской, в расследовании WikiLeaks были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Она перечислила: "Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран".

"Поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — пояснла эксперт в интервью РИА Новости.

В США накануне компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за нее компания отключила некоторые системы. В результате резко подскочили цены на топливо.

СМИ связывали кибератаку с Россией, но в администрации Джо Байдена это не подтвердили.

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