Сегодня рядом с Землей пролетит астероид диаметром до 200 метров

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило, что в пятницу рядом с Землей пролетит астероид, диаметр которого составляет от 88 до 200 метров.
Небесное тело, о котором идет речь, получило название 2015 KJ19. Его размеры сопоставимы с высотой Статуи Свободы. Предполагается, что около 06:04 по времени Восточного побережья США (13:04 по Москве) астероид приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете.
Эксперты не считают, что данный объект является опасным для Земли. Подчеркивается, что обычно в NASA не рассматривают небесные тела диаметром менее 152 метров или пролетающие на расстоянии свыше 7,55 млн км от планеты как потенциальную угрозу.
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