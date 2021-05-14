С начала недели Илон Маск потерял более 20 млрд долларов

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14 мая 2021, 09:42 Источник: Forbes

Илон Маск, Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de

С начала текущей недели состояние генерального директора производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов. Об этом в пятницу сообщили журналисты.

Согласно последней информации, состояние Маска на этой неделе снизилось на 20,5 миллиарда долларов и достигло 145,5 миллиарда долларов. Акции Tesla с понедельника упали на 15%, однако глава компании по-прежнему находится на третьей строчке в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Напомним, ранее основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера.

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