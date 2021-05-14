Источники сообщают, что в июне Трамп возобновит проведение митингов

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14 мая 2021, 07:49 Источник: The New York Post

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Осведомленный источник в окружении бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил, что политик в июне текущего года возобновит проведение митингов для своих сторонников.

Инсайдер утверждает, что штаб Трампа планирует провести два митинга в июне, а еще один в начале июля – перед Днем Независимости США. Точные даты, однако, пока не сообщаются.

Экс-президент Соединенных Штатов не выступал на публичных мероприятиях с 6 января – тогда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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