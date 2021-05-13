Украинский пограничник раскрыл немецкому журналисту информацию о российских войсках в Крыму

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13 мая 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украинский пограничник-офицер раскрыл корреспонденту Frankfurter Allgemeine Zeitung информацию о российских войсках в Крыму. Немецкий журналист побывал на участке российско-украинской границы в районе Крыма, чтобы узнать точную информацию об обострении ситуации на границе России и Украины.

Пограничник, находившийся на дежурстве, не сразу согласился раскрыть сведения. Но потом "из солидарности" поделился:

"У нас нет контактов с другой стороной".

Журналист задал еще вопрос, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряженности между РФ и Украиной. Украинский офицер в ответ рассмеялся и показал на свой телефон. "Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", — ответил пограничник.

В апреле на Западе стали выражать беспокойство в связи с тем, что Россия перемещала войска внутри своих границ. В Кремле заявили, что Россия на планирует ни на кого нападать.

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