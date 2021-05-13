Украинская прокуратура собирается арестовать кума Путина

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13 мая 2021, 17:40

Украинская прокуратура планирует арестовать депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» не намерен скрываться и заявил, что не знаком с обвинением.



Кума российского президента Владимира Путина подозревают в государственной измене. В начале года Совет национальной безопасности и обороны страны ввёл санкции против депутатов Козака, Медведчука и членов семей. Ограничения были связаны с тем, что политики организовали поставку в свою страну угля из России, добытого на территории Донбасса. Депутатов обвиняют также в незаконном создании организации «Луч», которая выдавала гранты украинским студентам с целью дальнейшего прохождения обучения в российских вузах. Дополнительно к этому Медведчука подозревают в передаче информации российским спецслужбам о дислокации украинских Вооружённых сил.



Радикальные и националистические структуры Украине всегда называли политика представителем России. Украинского оппозиционера пытаются убрать с политического поля уже не первый месяц. Однако ранее он себя чувствовал в безопасности, так как участвовал во многих проектах с Россией по указу украинского руководства. Это были вопросы поставки электроэнергии с российской территории, обмен военнопленными и многое другое. Теперь носитель «опасной для киевских руководителей» информации стал неугодной персоной в политике государства.





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