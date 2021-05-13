Компенсация за трусость в Америке больше, чем пенсии за выслугу лет в России

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13 мая 2021, 13:37 Источник: Fox News

Фото: pixabay.com

Власти Миннеаполиса решили выплатить неплохие компенсации полицейским, которые уволились из-за массовых акций протеста после смерти Джорджа Флойда. Каждому сотруднику правопорядка причитается по175 тысяч долларов. В пересчете на рубли это будет чуть больше 13 миллионов.

А всего городская администрация раскошелится на сумму в 35 миллионов зеленых, потому что речь идет, по меньшей мере, о 200 сотрудниках правоохранительных органов и пожарных. Большинство из них уволились из-за ранений или посттравматического стресса, полученных в ходе беспорядков.

Многие тогда в сети назвали их поступок трусостью, но правительство США посчитало, что надо возместить вред, причиненный здоровью, и компенсацию за увольнение назначило такую, какие выплаты и не снились российским пенсионерам, даже за выслугу лет. Что уж говорить о тех, кто отработал в поле или у станка от звонка до звонка десятки лет.

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