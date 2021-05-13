В Туркмении власти поздравили ветеранов за счет самих стариков

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13 мая 2021, 12:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Нынешний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уже напоминает шахов из далёкого прошлого, которые в прямом смысле творили то, что хотели. Нормальная жизнь в этой стране предназначена видимо только для богатых и для ближайшего окружения президента. Остальные же практически бесправны.

Уже второй год подряд ветераны-тыловики Великой Отечественной в Туркмении сдавали деньги на подарки и награды, предназначенные для самих себя. Буквально в прошлом году лебапские ветераны были вынуждены заплатить по 1000 манатов (1 турк. манат – 21.18 руб), а также пройтись по специальным инстанциям для оформления документов. На юбилейную медаль в честь 75-летия победы ветеранов так же заставили сдать деньги. Впрочем, на собственные подарки в Туркмении сдают монеты не только герои войны, но и ветераны труда.

Более того, власти недавно пошли на ещё один необычный шаг – введение запретов на очереди в государственные магазины, где продукты продаются по субсидированным ценам. Это было сделано из-за критики сына Бердымухамедова, который сказал, что толпы, собравшиеся у магазинов, дискредитируют его отца.

При этом, субсидированная продукция отпускается лишь с 6 до 8 утра. За это время успеть всё купить практически невозможно, полицейские запрещают очереди более чем в 4 человека. Людям в итоге приходится ждать у подъездов пока подойдёт их очередь. Граждане, которые не смогли отоварить свой паёк в первом квартале года, лишаются возможностей его купить. Паёк просто-напросто прогорает.

При этом, выражение открытого недовольства или даже намека на ухудшающуюся ситуацию в стране может закончиться тюремным заключением.

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