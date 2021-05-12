В США объявили о смерти «американской мечты»

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2021, 21:07 Источник: telemetr.me

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Эксперты из разных отраслей все больше говорят о грядущих проблемах в мировой экономике, снижении персонального потребления и остановке социальных лифтов. Известный западный писатель, блогер, предприниматель Марк Мэнсон также обращает внимание на то, что поколению миллениалов и тем молодым, кто придёт миллениалам на смену, придется смириться со смертью «американской мечты», невозможностью разбогатеть, возможным упадком мировой экономики, и, в целом, менее обеспеченной жизнью, чем у предыдущих поколений.



«Американская мечта со временем перестала работать по формуле «трудись, верь в себя, и ты добьешься успеха». Экономические данные показывают снижение вертикальной мобильности, а это значит, что бедные все реже становятся богатыми. При нынешней ситуации, когда в тех же Штатах переизбыток специалистов и людей в целом, а ресурсы используются по максимуму - недостаточно постоянно работать, чтобы преуспеть».



По мнению Мэнсона, люди до сих пор верят в возможность непременного успеха, который объективно становится менее вероятным, что бы вы ни делали и как бы ни работали. Как следствие, материальный кризис у людей сменяется духовным и экзистенциальным. «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами. Мир будет вам врать, будет вас дурачить, и вы потратите жизнь, ничего не добившись». Писатель советует не витать в облаках, жить реальностью и научиться ценить своё место в этом мире.

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