Киргизия планирует выйти из ОДКБ

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12 мая 2021, 17:18

Депутаты киргизского парламента считают, что Организация Договора коллективной безопасности не повлияла на пограничный конфликт с Таджикистаном. Урегулировать вопрос, по мнению парламентариев, можно при помощи американских специалистов. Эксперты также не исключают, что в республике в скором времени будет размещена американская военная база.



В Белом доме считают, что конфликт на границе не исчерпан. Руководство США заявило о готовности принять участие в урегулировании спора между сторонами. С подобным обращением к азиатским республикам также обратился турецкий лидер Реджеп Эрдоган. На этом фоне положение ОДКБ выглядит весьма бледно. В Киргизии уверены, что международная организация не выполняет свои обязательства.



Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов пояснил, что организация может вмешаться в конфликт, однако для этого требуется обращение обеих сторон. Но в Киргизии ответили, что уже не нуждаются в помощи ОДКБ. Бишкек увидел в действиях Москвы стремление помочь в первую очередь Душанбе. По мнению экспертов, Россия пытается сделать всё, чтобы Таджикистан не пошёл на диалог с США и не разместил на своей территории американские войска, которые выводятся из Афганистана. Пентагон уже несколько лет пытается подписать с Таджикистаном военные соглашения о размещении своих сил.





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