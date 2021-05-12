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12 мая 2021, 14:41

Демонстранты в Киеве, Olena Khudiakovaukrinform / globallookpress.com

Накануне Дня Победы на Украине провели марш, посвящённый годовщине образования дивизии СС «Галичина». Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle считает, что участники такого мероприятия должны быть привлечены к уголовной ответственности.



Ссылаясь на киевскую полицию, немецкая компания заявила о возбуждении уголовных дел в отношении маршировавших. Уголовный Кодекс Украины позволяет привлекать граждан к ответственности за пропаганду тоталитарных режимов. Однако правоприменительная практика показывает, что наказание получают чаще всего люди, пропагандирующие советскую символику. Поэтому в судебном реестре не зарегистрировано ни одного дела против «украинских нацистов».



Полиция Украины активно открывают уголовные дела против населения, использующего советскую атрибутику и символику. Только в День Победы было возбуждено более двух десятков уголовных дел. Так, в Одессе мужчине грозит тюремный срок за то, что он надел на голову пилотку с красной звездой.



Покровителями нацизма в Украине являются глава МВД Аваков и Служба безопасности государства. Попытка Deutsche Welle восстановить справедливость может обернуться полным провалом. Украина уже узаконила финансирование «нацизма» из государственного бюджета.





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