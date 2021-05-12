ВСУ обстреляли территорию ДНР. В результате однин военный погиб, двое ранены

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12 мая 2021, 10:49 Источник: ТАСС

фото: Сергей Среда

Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики - окрестности поселка Красный Партизан под городом Ясиноватая.

В результате во вторник, 11 мая, погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, и ещё двое были ранены.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале написало, что за истекшие сутки зафиксировано два нарушения бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ. Силовиками применялись минометы калибром 120 мм и противотанковая управляемая ракета.

В представительстве СЦКК подчеркнули, что "попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной".

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