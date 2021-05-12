Эксперт Дженкинс назвал сроки восстановления туризма в ЕС от кризиса

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12 мая 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс прокомментировал текущую ситуацию в туристической сфере в странах Евросоюза. По его словам, полное восстановление от кризиса может произойти не раньше 2023 года.

«Я думаю, следующий год будет очень и очень интересным. Я надеюсь, что коронавирус и страхи вокруг него станут воспоминанием», - высказал он.

Дженкинс надеется, что в следующем году туризм будет пробуждаться - люди начнут путешествовать в «реальных масштабах». Он считает, что в 2022 году турпоток будет составлять примерно половину от того, что было в докризисном 2019 году.

«Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своём прежнем виде раньше 2023 года … Могут быть, например, реальные трудности с платежеспособностью, с поиском необходимого персонала, потому что люди ушли и начали карьеру в других сферах. Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймём это в следующем году», - отметил глава ETOA.

При этом Дженкинс уверен в полном восстановлении европейского туризма.

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