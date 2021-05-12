В возрасте 106 лет умер «старейший актер в мире» Норман Ллойд

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12 мая 2021, 09:45 Источник: Variety

Норман Ллойд, фото: Ralph Dominguez/MediaPunch via w/ globallookpress.com

Продюсер Дин Харгроув сообщил, что на 107-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) скончался американский актер Норман Ллойд. По данным портала oldest.org, он является старейшим действующим артистом в мире.

«Третий акт [его карьеры] был лучшим временем в его жизни», - высказал он, говоря о проектах Ллойда в последние десятилетия.

Харгроув рассказал, что «секретом долгой и в основном свободной от болезней жизни» актер называл «игнорирование неприятных людей». Отмечается, что до последних дней своей жизни Ллойд участвовал в составах жюри разнообразных конкурсов, в фестивалях и шоу.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. Актер известен главной ролью злодея в фильме Альфреда Хичкока 1942 года «Диверсант». Он проработал в шоу-бизнесе около восьмидесяти лет.

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