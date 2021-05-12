Надежда Савченко посетовала на очень низкие зарплаты украинцев, уехавших на заработки в Европу

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12 мая 2021, 09:46 Источник: URA.RU

Надежда Савченко, фото: vk.com/hadiyasavchenko

Украинцы, уехавшие на заработки в Европу, получают очень низкие зарплаты. Бывший-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила в эфире телеканала «Первый независимый» о том, что украинских граждан в европейских странах оценивают очень дёшево».

Савченко подчеркнула, что уехавшие на заработки её соотечественники получают очень мало денег, хотя выполняют самую тяжелую работу.

По словам бывшего нардепа, низкие зарплаты ждут украинских граждан на военной службе по контракту в Европе. Савченко раскрыла информацию о том, что в Европе военнослужащие из Сальвадора и Бангладеша оцениваются выше, чем из Украины.

Как она объяснила, это связано с нежеланием киевских властей заботиться о работниках, - сообщает URA.RU.

Сама Савченко, которая в 2019 году выдвигалась в качестве кандидата в президенты Украины, рассказала, чем сейчас занимается.

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