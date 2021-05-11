В Испании от COVID-19 скончалась пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer

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11 мая 2021, 14:57 Источник: elindependiente.com

шприц, Marta FernÃ°Ndez Jara/Keystone Press Agency

В Испании от коронавируса нового типа скончалась пожилая местная жительница, которая ранее получила обе дозы вакцины Pfizer. 84-летняя женщина в последнее время находилась в доме престарелых в Витории.

В начале года пожилой даме ввели обе дозы вакцины Pfizer. Никаких симптомов коронавирусной инфекции у нее не было, заболевание у пациентки выявили, когда ее доставили в больницу для планового медосмотра. Проведенные тесты не показали наличие антител в крови. Несколько дней спустя состояние испанки ухудшилось и она скончалась.

Отметим, что с конца декабря в Испании обе дозы препарата против COVID-19 получили 6,2 миллиона человек.

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