В Испании от COVID-19 скончалась пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer

В Испании от коронавируса нового типа скончалась пожилая местная жительница, которая ранее получила обе дозы вакцины Pfizer. 84-летняя женщина в последнее время находилась в доме престарелых в Витории.
В начале года пожилой даме ввели обе дозы вакцины Pfizer. Никаких симптомов коронавирусной инфекции у нее не было, заболевание у пациентки выявили, когда ее доставили в больницу для планового медосмотра. Проведенные тесты не показали наличие антител в крови. Несколько дней спустя состояние испанки ухудшилось и она скончалась.
Отметим, что с конца декабря в Испании обе дозы препарата против COVID-19 получили 6,2 миллиона человек.
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