Пекин призывает Москву создать единую систему безопасности против США

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11 мая 2021, 13:27

Давление Вашингтона на Пекин заставляет КНР менять внешнеполитическую программу. Чтобы сохранить экономику, Китай планирует увеличить торговлю с РФ и укрепить военный союз.



Издание «Жэньминь жибао» отмечает, что взаимная торговля позволит партнёрам создать необходимые условия для безопасности и в политике. США пытается нащупать слабые стороны диалога Китая и России. Больше всего американскую сторону интересуют инструменты для подрыва китайской экономики и российской безопасности.



Белый дом призывает иностранные государства прервать сотрудничество с Россией и Китаем. Сами США вынуждены платить очень «высокую цену» за отказ от китайских технологий и товаров.



В Институте региональных проблем считают, что Россия имеет все возможности, чтобы защитить Китай абсолютно от любой военной угрозы. Китай в свою очередь способен смягчить экономическое давление на Россию со стороны западных стран.



Основная линия сотрудничества между Москвой и Пекином заключается в обмене сырья на промышленные товары. Россия в последние месяцы стала чаще вкладывать свои активы в китайский юань. Это говорит о том, что в мире появляется альтернативная доллару валюта.





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