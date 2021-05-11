Зеленский усиливает политические позиции

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11 мая 2021, 12:08

За последние недели рейтинг украинского президента Владимира Зеленского поднялся на несколько позиций. При этом большинство населения по-прежнему недовольно ситуацией в стране.



Два года назад украинцы голосовали за президента, не имеющего никакого политического опыта, надеясь на чудо. Однако его не произошло. Провал в проведении реформ, ухудшение экономики каждый год увеличивают запрос людей на обновление политической системы.



Зеленский как антиэлитный и антисистемный политик в целом устраивает украинцев. Но ему не хватает политического опыта по управлению государством. Общество заинтересовано в руководителе, не имеющем пророссийского настроя и националистических взглядов. И то и другое грозит Украине расколом. Зеленский уверен, что он сможет наработать эти качества, чтобы соответствовать статусу лидера и запросам общества.



В 2019 году за Зеленского голосовали в противовес Порошенко. На новых выборах уже будут рассматриваться профессиональные и личностные качества Зеленского. Оппозиционные силы на Украине стали менее активными, так как по ряду вопросов им приходиться придерживаться пророссийской риторики.





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