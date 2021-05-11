Разругать Китай с Россией - часть программы развития США

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11 мая 2021, 11:39

Чиновники, эксперты и политики озвучили основные внешнеполитические ориентиры администрации американского президента Джозефа Байдена. В частности, в Совете национальный безопасности государства считают, что диалог с Россией на современном этапе невозможен.



Главным инициатором усиления давления на Москву и Пекин выступает будущий руководитель отдела России и центральной Азии в Совбезе США Андреа Кендалл-Тэйлор. Бывший работник ЦРУ заинтересована в сворачивании отношений РФ и КНР. Для этого планируется использовать любые разногласия между сторонами. Вбивание клиньев между Россией и Китаем позволит изменить общий политический курс, уверена американская сторона.



Вашингтон пытается втянуть в конфликт с Китаем приграничные страны, которые покупают вооружение у России. США уже ввели санкции против Индии за приобретение российского оружия. Чтобы посеять разногласия между Москвой и Пекином, американские информационные каналы вбрасывают в сеть материалы, расследования о конкуренции российского бизнеса и китайских компаний в Белоруссии и Иране.



В ЦК КПК уже отреагировали на позицию Вашингтона. Политики «Поднебесной» намерены укрепить стратегическое партнёрство России и Китая.





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