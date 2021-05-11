Богатая нефтью Венесуэла стала одной из самых бедных стран мира

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11 мая 2021, 11:27 Источник: Facebook. Константин Сонин

Жительница Венесуэлы ищет еду в мусоре. Фото: GlobalLook

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин высказал свое мнение о том, почему Венесуэла стала самой бедной страной в мире, имея огромные ресурсы.

Как пишет Константин Сонин, с 2013 года, когда популистская диктатура Чавеса сменилась военной диктатурой Мадуро, ВВП Венесуэлы на душу населения сильно упал – до уровня производства 1945 года. Чтобы вернуться обратно, на уровень 2010 года, понадобятся десятилетия. Но это только при условии, что рост экономики будет 10% в год на протяжении 10 лет, а это очень быстро. Реальный же прогноз – к уровню производства и благосостояния начала 2000-х Венесуэла не вернётся никогда.

«К сожалению, такого правила — чем хуже для экономики, тем хуже для режима — нет. Цепляясь изо всех сил за власть, диктатор может, буквально, угробить экономику страны. Угробить так, что на восстановление — если оно когда-нибудь будет! — уйдут десятилетия», – считает экономист.

Константин Сонин считает пример Венесуэлы очень важным. Нужно учиться на чужих ошибках - не национализировать предприятия, не вводить контроль над розничными ценами, не выдавливать из страны сначала журналистов, потом предпринимателей. Санкции США, по мнению исследователя, тут ни при чем – экономическая катастрофа началась гораздо раньше.

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