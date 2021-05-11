Число случаев заражения COVID-19 в Германии достигло 3 533 376

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11 мая 2021, 11:00 Источник: Институт Роберта Коха

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 6 125. В общей сложности с начала пандемии число заболевших в стране составило 3 533 376.

Соответствующую информацию утром во вторник, 11 мая, предоставили специалисты Института Роберта Коха.

Общее количество летальных исходов в Германии с начала пандемии COVID-19 составило 85 112. Подчеркивается также, что с момента старта эпидемии на территории страны выздоровели более 3 миллионов пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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