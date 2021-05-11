Полковник Калинов рассказал об уничтоженной в сирийской пустыне пещере с командным пунктом боевиков

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11 мая 2021, 10:47 Источник: ТАСС

саперы, фото: Vadim Savitsky/Global Look Press/ globallookpress.com

Полковник Андрей Калинов сообщил, что саперы Вооруженных сил России уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры пещеру с командным пунктом террористов.

«В ходе проведения поисковых действий вооруженными силами Сирийской Арабской Республики была обнаружена система пещер, ходов сообщений. В частности, обнаружен пункт управления боевиков, в котором находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы», - пояснил он.

Калинов отметил, что после обнаружения брошенной боевиками пещеры около нее были обезврежены шесть противопехотных мин. При подходе к пещерам противник, как правило, применяет минно-взрывные заграждения, пояснил он. По его словам, инженерные подразделения выполняют уничтожение этих пещер, проводят разведку и проверку на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительным данным, террористы прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную, а после прорубили выходы в небольшие помещения, которые использовались для содержания захваченных ими людей, хранения топлива и других целей. Калинов уточнил, что полы были залиты бетоном, внутри проложена электропроводка, водопровод, дренажи, вентиляция. Кроме того, галерея была изогнутой для защиты от обвалов при обстреле, добавил военный.

В ходе исследования пещеры было обнаружено оружие американского производства - пулемет М-60, две винтовки М-16, боеприпасы к ним калибра 7,62 и 5,56, мины осколочно-направленного и нажимного действия, а также 60-миллиметровые, 81-миллиметровые и 120-миллиметровые мины, в том числе для американских минометов. Брошена радиостанция «Харрис» и сухпайки. Найдены книги, телевизоры, стиральная машина.

При этом командир отряда бригады «Аль-Кудс» Ахед Дин уточнил, что в этих пещерах у террористов был командный пункт, убежище и тюрьма для пленных. Скорее всего, боевики покинули пещеру недавно.

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