Украинский обозреватель Снегирев предрек возможное будущее «наступление» России на Мариуполь
11 мая 2021, 07:42
Дмитрий Снегирев, украинский политический обозреватель, предрек возможное будущее «наступление» Российской Федерации на расположенный в Донецкой области город Мариуполь. Снегирев процитирован в материале, размещенном в интернете.
Как информирует «ПолитНавигатор», обозреватель допустил, что Москва «перейдет к более радикальным действиям» в районе Азовского моря, если запасов воды под его дном хватит для решения проблемы снабжения Крыма. Дмитрий Снегирев спрогнозировал, что РФ может пойти в «наступление» на Мариуполь, а также на города Бердянск и Геническ.
Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский парламентарий Оксана Савчук призвала готовить жителей страны к оборонительной войне с РФ.
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