Украинский обозреватель Снегирев предрек возможное будущее «наступление» России на Мариуполь

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11 мая 2021, 07:42

Военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Дмитрий Снегирев, украинский политический обозреватель, предрек возможное будущее «наступление» Российской Федерации на расположенный в Донецкой области город Мариуполь. Снегирев процитирован в материале, размещенном в интернете.

Как информирует «ПолитНавигатор», обозреватель допустил, что Москва «перейдет к более радикальным действиям» в районе Азовского моря, если запасов воды под его дном хватит для решения проблемы снабжения Крыма. Дмитрий Снегирев спрогнозировал, что РФ может пойти в «наступление» на Мариуполь, а также на города Бердянск и Геническ.

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский парламентарий Оксана Савчук призвала готовить жителей страны к оборонительной войне с РФ.

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