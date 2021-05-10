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Эрдоган готов сплотить весь мир против Израиля

, 21:46

Эрдоган готов сплотить весь мир против Израиля
Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал о телефонных переговорах с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") Исмаилом Хания.

В ходе разговоров Эрдоган оценил нападения Израиля в Иерусалиме как "террор", и пообещал "сделать все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, особенно исламский", чтобы это остановить. Об этом турецкий лидер написал в Telegram. По его словам, "Турция всегда будет оставаться сторонником палестинского дела, стоять рядом со своими палестинскими братьями и защищать честь Иерусалима".

Армия Израиля сегоднярешила усилить присутствие на границе с сектором Газа, так как в последнее время возобновились ракетные обстрелы из анклава по территории Израиля.

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