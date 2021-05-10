Одно измененное слово в речи Путина на параде Победы вызвало бурное обсуждение британцев

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10 мая 2021, 20:35 Источник: ПолитРоссия

Владимир Путин, парад. Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Британское издание Daily Mail проанализировало речь российского президента Владимира Путина на параде Победы. Эксперты считают, что лидер России немного изменил свою речь от той версии, что хотел озвучить ранее.

Авторы статьи утверждают, что в стенограмме Кремля была следующая фраза:

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе". Британские журналисты уверяют, что Путин сказал "един". Таким образом президентом было подчеркнуто, что на долю народа СССР легли основные тяготы в борьбе с фашистской Германией.

Многие комментаторы согласились со словами Путина относительно роли СССР. "Верно и то, что русские потеряли в 20 раз больше войск, чем любой другой союзник", — написал один из читателей.

"Великобритания трусливо остановила свои северные конвои после первых потерь. Британия и США были плохими союзниками. И важно подчеркнуть, что Россия платила золотом, платиной, бриллиантами и мехами за так называемую помощь", — резюмировал другой.

"Сегодняшнюю молодежь, смотрящую кино, кормят британским и американским. Но крупнейшие битвы на Восточном фронте вели русские, часто без поддержки союзников", - пишут в комментариях.

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