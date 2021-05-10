Парламент Армении вновь не избрал Пашиняна премьером и был распущен
10 мая 2021, 19:56
Парламент Армении на специальном заседании 10 мая во второй раз не избрал нового премьер-министра и, согласно закону, был распущен. Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.
Первый этап голосования был 3 мая. Теперь будут назначены досрочные выборы. При этом полномочия депутатов сохраняются до избрания нового парламента.
В своем выступлении Никол Пашинян подчеркнул, что целью сегодняшнего специального заседания является не избрание премьер-министра, а соблюдение необходимых процедур для проведения внеочередных парламентских выборов.
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