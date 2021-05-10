ВОЗ сообщает о выходе на плато по COVID-19 в мире

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10 мая 2021, 19:12 Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато: за прошедшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тысяч умерли, сообщил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в настоящий момент наблюдается «неприемлемо высокое плато».

Ранее в ВОЗ отмечали, что многие государства все еще не получили никакой вакцины от коронавируса. Предлагалось приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса. На что канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС заявила, что приостановка действия патентных прав на вакцины не решит проблемы снабжения препаратами от COVID-19.

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