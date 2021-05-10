Завтра будет обсуждаться возобновление авиасообщения Греции и России

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10 мая 2021, 16:33 Источник: ТАСС

пляж Греции, фото: pixabay.com

Первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудят по видео связи возобновление авиасообщения Греции и России в связи с открытием туризма в стране 14 мая.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что Греция снимет с 14 мая ограничение на число посещающих страну российских туристов.

Также стали известны требования к отдыху на пляжах Греции. Менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

Власти Греции до 14 мая продлили ограничения для туристов.

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