В Минобороны Узбекистана прокомментировали статью WSJ о переброске американских военных в Среднюю Азию

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10 мая 2021, 13:35

фото: pixabay.com

В Министерстве обороны Узбекистана прокомментировали статью американского издания The Wall Street Journal о возможной переброске военнослужащих США в Среднюю Азию. Пресс-служба минобороны республики заявила, что иностранные военные базы и объекты не могут быть размещены на территории Узбекистана.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — заявил представитель Минобороны и подчеркнул, что этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики республики, - передаёт РИА Новости.

Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Ранее издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что Пентагон может передислоцировать войска, которые выводятся из Афганистана, в Узбекистан и Таджикистан.

Издание со ссылкой на источники писало, что размещение в странах Средней Азии позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной, - передает РБК.

Но мощное присутствие России в регионе, растущее присутствие Китая и напряженные отношения США с этими государствами усложняют планы по размещению там баз. При этом пока никакого формального запроса в Узбекистан и Таджикистан не было отправлено.

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