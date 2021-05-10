Минздрав Малайзии официально обвинил женщин в том, что они очень красивы, чем провоцируют домогательства

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10 мая 2021, 13:34 Источник: heroine.ru

Фото: pixabay.com

На сайте Малайзийского Минздрава появилась странная статья, в которой официальное ведомство обвиняет женщин в том, что они провоцируют домогательства. Такая позиция вызвала бурю в социальных сетях и статью «Эмоциональное влияние на сексуальные домогательства» спешно удалили.

В ней критике подвергались «физическая привлекательность» женщин, «сексуальные формы тела» и «очаровательные лица», которые «приводят к сексуальным домогательствам» со стороны мужчин. В общем-то ничего нового, но в основном подобные дискуссии провоцируют сексисты, а никак не официальные органы. После возмущения в мировом сообществе статью убрали с сайта, а сам сайт временно не работает «по техническим причинам».

«Мужчины совершают сексуальные домогательства, злоупотребляя своей властью над женщинами на рабочих местах. Это не имеет ничего общего с тем, как женщины одеваются», — написала в Twitter писатель Бу Су-Лин. А ее подписчики вспомнили, что малайзийский чиновник - министр Рина Харун и раньше высокомерно советовала домохозяйкам разговаривать со своими мужьями «сладкими тонами», чтобы не сердить их.

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