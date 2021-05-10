Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией

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10 мая 2021, 12:52 Источник: РИА Новости

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией. По его словам, теперь самое главное, чтобы Москва была настроена на взаимность.

«Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о "списке недружественных государств". Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно», - высказал он, прибыв в Брюссель на заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Ранее сообщалось, что 4 мая на встрече глав МИД G7 в Лондоне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном отношения с Россией.

Кроме того, на встрече глав МИД стран «Большой семерки» больше всего внимания было уделено России и Китаю.

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