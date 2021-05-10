В Германии за сутки диагностировано 6922 новых случая заражения коронавирусом

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10 мая 2021, 11:19

Rüdiger Wölk via www.imago-image, globallookpress.com

В Германии за сутки диагностировано 6922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информацию о ситуации с коронавирусом в ФРГ ежедневно предоставляет Институт Роберта Коха.

За всё время пандемии в стране выявлен 3 527 251 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. "Скончались в пандемию 84 829 пациентов с подтвержденным COVID-19", - передает RT.

В Германии 10 мая зафиксировано резкое снижение заболевших ковид. 8 мая сообщалось о 15 685 новых случаях заражения коронавирусом. 1 мая было почти 19 тысяч новых заражений.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил об остановке в стране третьей волны коронавируса.

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