Власти Саудовской Аравии предупредили, что хадж будет проведён на «специальных условиях»

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10 мая 2021, 10:46 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Власти Саудовской Аравии собираются разрешить в 2021 году проведение хаджа и умры. Мероприятия пройдут при соблюдении специальных условий для борьбы с пандемией коронавируса.

В сообщении Саудовского агентства печати говорится, что проведение паломничества к Мекке и другим святыням пройдут при соблюдении специальных условий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Для паломников будет организована «безопасная среда», поскольку здоровье и безопасность человека ставятся в Саудовской Аравии на первое место.

Санитарные власти королевства продолжают оценивать ситуацию по ковиду. Детали по проведению хаджа и меры по контролю за распространением COVID-19 будут объявлены позже.

В этом году хадж пройдет с 17 по 22 июля, умру можно совершить в остальное время года.

Ранее в марте власти Саудовской Аравии заявили, что всем паломникам, как иностранцам, так и жителям королевства, принимающим участие в хадже, необходимо будет вакцинироваться от COVID-19.

Позднее появилось сообщение о необходимости всем иностранцам, прибывающим в Саудовскую Аравию для совершения умры, иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

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