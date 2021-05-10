Американский военный эксперт назвал истребитель Су-57 «красивым убийцей»

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10 мая 2021, 09:42

Су-57, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Американский военный эксперт Х.И. Саттон прокомментировал авиационную часть парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 9 мая в Москве. Он выложил снимок российского истребителя Су-57 в Twitter.

«Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно», - отметил эксперт.

При этом подписчики разделили мнение Саттона. Пользователи заявили, что «уголовник» (по кодификации НАТО - Су-57) - это самое красивое создание компании «Сухой».

Другие считают, что истребитель не только круто выглядит, но и звучит.

«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», - подчеркнул комментатор.

«И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», - добавил еще один читатель.

Ранее АН рассказали об авиационной и пешей части парада Победы на Красной площади в Москве.

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