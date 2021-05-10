Журналист Алекс Ло заявил о желании США установить мировое господство

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10 мая 2021, 08:44 Источник: ИноСМИ

Джо Байден, Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Журналист гонконгского издания Алекс Ло заявил, что Соединенные Штаты обвиняют другие страны, в том числе Россию и Китай, в «агрессивных» и «враждебных» действиях, хотя именно Вашингтон совершает наиболее «провокационные» шаги, которые равносильны «экзистенциальным угрозам» для этих государств.

Алекс Ло отметил, что «образцы американской агрессии слишком явственны». По его словам, в этом нет ничего необычного, но такие представители США, как госсекретарь Энтони Блинкен, могли бы по крайней мере избавить другие страны от «пропаганды в духе святее нас никого в мире нет». Он добавил, что Москва и Пекин с первых дней президентства Джо Байдена «пытаются вести себя с ним нормально».

«Я считаю себя политическим реалистом. Как говорится, сильные делают то, что хотят, а слабые переживают те страдания, которые выпадают на их долю … Но тогда избавьте нас от американского ханжества. Америка не хочет мира, она хочет только господства в этом мире», - подчеркнул автор.

При этом комментаторы поддержали мнение политического обозревателя. Они считают, что Алекс Ло «попал в точку», поскольку США использует «все средства и действует всеми правдами и неправдами, чтобы сохранить свою гегемонию над остальным миром».

«Америка присвоила себе право быть полицейским для всего мира. И провозглашать везде верховенство так называемых прав человека», - заявил другой пользователь.

«Я не всегда согласен с Алексом Ло, но на этот раз он прав. Американская экономическая модель основана на конфликтах, волнениях и войнах», - добавил еще один читатель.

Ранее финская разведка опубликовала отчет, в котором сказано о готовности России применить военную силу в тех странах, «где это необходимо».

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