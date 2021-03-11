У каких королей больше капусты?

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11 марта 2021, 13:34

Кто богаче? Филипп, король Бельгии, или боксёр Конор Макгрегор? Старший сын Альберта II Бельгийского, Рыцарь Большого креста ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского и аналогичных наград ещё 26 государств, чей предок в составе русской армии успешно воевал с Наполеоном, или бывший ирландский сантехник, который когда-то зашёл в местный боксёрский клуб, чтобы там его научили бить людей профессионально, иначе в уличных драках не выжить?



Финансовое состояние Филиппа – это 14 млн долларов, у Макгрегора – 120. Кстати, согласно тем же американским источникам, телеведущая из России, модель и певица некая Olga Buzova в свои тридцать пять уже заработала 10 миллионов. И возвращаясь к королям: совокупный чистый капитал 10 самых богатых королевских семей Европы составляет «всего лишь» 10 млрд долларов, что по нынешним временам совсем не много. Для сравнения: финансовое состояние Романа Абрамовича достигло 18 миллиардов. А ведь рос он не кронпринцем, а круглым сиротой..



Итак: король Филипп, Бельгия (60 лет). Чистая прибыль: 14 млн долларов. Король Харальд V, Норвегия (84 года): 30 млн долларов. Королева Маргрете II, Дания (80 лет): 40 млн долларов. Король Швеции Карл XVI Густав (74 года): 70 млн долларов. Король Виллем-Александр Клаус Георг Фердинанд, Нидерланды (53 года): 200 млн долларов. Королева Елизавета II, Англия (94 года): 600 млн долларов. Принц Альбер II, Монако (62 года): 1 млрд долларов. Князь Ханс-Адам II, Лихтенштейн (76 лет): 3,5 млрд долларов. Великий герцог Анри, Люксембург (65 лет): 4 млрд долларов.



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